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    Бесплатным будет питание в детсадах для ребят из семей, получающих АСП в Карагандинской области

    5 Апреля 2023, 14:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с 1 мая родители, получающие АСП, не будут платить за питание своих детей в дошкольных учреждениях. Об этом заявил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из бюджета на эти цели выделены необходимые средства. Эта мера позволит нам оказать социальную поддержку нуждающимся семьям. На сегодня льготы по питанию за счёт бюджета получают только дошкольники из многодетных семей.

    Помимо этого, конечно же, работаем и над доступностью дошкольного образования. В этом году в детских садах дополнительно откроем порядка 1500 новых мест», – написал Ермаганбет Булекпаев на своих страницах в Instagram и Facebook.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество
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