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    Бесплатные туристические экскурсии организовываются для подростков в Алматы

    19 Октября 2022, 20:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 100 детей из малообеспеченных семей посетили Чарынский каньон и озеро Кольсай в преддверии Дня Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

    Это была пятая по счету экскурсия в текущем году. В туры входит проезд, питание и услуги гидов. Всего в Алматы насчитывается около 150 досуговых центров во всех восьми районах мегаполиса. В досуговых центрах проводят мероприятия различного формата в виде мастер-классов, соревнований, турниров, конкурсов, эстафет, воспитательных часов, профилактических бесед, встреч, выставок, экскурсий, походов и акций.

    В рамках проекта в досуговых центрах открыты 500 кружков и секций с охватом более 155 тысяч человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм Акимат Год детей Дети День Республики
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