Бесплатные тренировки для детей и взрослых все лето будут проводить во дворах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Утренняя зарядка, силовая тренировка, фитнес-разминка, мастер-класс от профессионального спортсмена – жителей Караганды приглашают приобщиться к бесплатным занятиям спортом в собственном дворе. Второй год подряд в городе реализуется проект «Спорт в каждый двор». В этом году он стартует 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы участвовать в проекте, физподготовка не нужна. Для каждой возрастной категории разработана своя система тренировок. Инструкторами выступают квалифицированные тренеры и опытные спортсмены.

Запланированы утренние фитнес-зарядки для взрослых, Zumba Fitness, силовые тренировки, ОФП для детей и подростков.

В Центральном парке, парке Победы, за ДК Нового Майкудука и в парке Майкудука будут проходить занятия по скандинавской ходьбе.

На мастер-классах приглашенные специалисты и спортсмены поделятся личным опытом и зарядят мотивацией.

Вечером будут организованы спортивные турниры.

Для занятий выбраны утренние часы (до работы) и вечернее время (после работы). Все тренировки бесплатные.

Все, кто хочет принять участие в проекте, а также стать инструктором по спорту, могут обратиться в орготдел стадиона «Шахтер» по телефонам: (8-7212) 42-57-85, +7-702-589-52-53, +7-707-752-95-85. Подробности о проекте в Instagram: @stadionshakhter.

Планируется охватить 50 спортивных площадок города. На сегодняшний день известны адреса уже 30.

Район имени Алихана Бокейхана:

- ул. Экибастузская, 139;

- 2-й квартал, д. 24;

- мкр-н Восток-5, д. 11;

- 15-й микрорайон, д. 18–20;

- 14-й микрорайон, д. 22;

- мкр-н Восток-3, д. 15;

- 19-й мкр-н, д. 53;

- ул. Маметовой, 76;

- ул. Жекибаева, 136;

- с/к «Локомотив»;

- ДК Майкудука;

- п. Курьяновка;

- 11а мкр-н, д. 9, 10;

- мкр-н Восток-2, д. 14;

- ФОК GGG;

- парк Майкудука.

Район имени Казыбек би:

- ул. Момышулы, 24–26;

- ул. Ашимова, 28;

- ул. Ержанова, 4;

- ул. Муканова, 6, 4/1;

- ул. Мичурина, 21/1;

- ЦПКиО;

- ул. Ерубаева, 52/2;

- площадка при ОШ № 37;

- ул. Лободы, 3;

- пр. Строителей, 23–25;

- пр. Н. Абдирова, 17;

- ул. Ерубаева, 44/2;

- ул. Язева, 9;

- парк Победы.

В планах - проводить занятия и на Федоровке и охватить больше дворов Пришахтинска.

Проект реализуется стадионом «Шахтер» при поддержке акимата города Караганды.



