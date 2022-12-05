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    Бесплатные секции для особенных детей открыты в Год детей в Кокшетау

    5 Декабря 2022, 09:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Помимо спортивных секций, дети с особыми потребностями и с ограниченными физическими возможностями посещают хореографию, обучаются ораторскому искусству и готовятся к школе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, объявляя 2022 год Годом детей, сделал акцент на работе и проблемах людей с особыми потребностями.

    В Акмолинской области был открыт первый специализированный спорткомплекс «Дарын» для лиц с особыми потребностями, на базе которого Федерация рукопашного боя Акмолинской области приступила к реализации проекта государственного социального заказа областного управления физической культуры и спорта.

    Основной задачей проекта является привлечение людей с ограниченными физическими возможностями, а именно лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения первой и второй групп и детей с особыми потребностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

    Представители целевых групп занимаются на тренажерах под руководством опытных тренеров и известных спортсменов.

    Особенность нового центра заключается в том, что при его разработке и на каждом этапе строительства были учтены рекомендации спортсменов с ограниченными возможностями.

    В спорткомплексе созданы все необходимые условия для поддержания здоровья, адаптации и реабилитации. Здесь имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнеса. Душевые кабины оснащены пандусом, современными шкафчиками.

    Также Федерация рукопашного боя Акмолинской области расширила свои возможности в данном направлении и в городе Кокшетау открылся спортивно-развивающий центр «Дарын-2», где помимо спортивных секций, дети с особыми потребностями занимаются хореографией, ораторским искусством и подготовкой к школе. К работе с детьми привлечены логопеды, психологи, дефектологи, тренеры ЛФК, воспитатели.

    Здесь занимаются порядка 300 детей с особыми потребностями и ограниченными физическими возможностями.

    «К каждому спортсмену обеспечен индивидуальный подход. Конечно же, учитываются различные заболевания, и в зависимости от этого подбирается наиболее оптимальный вид нагрузки», - сообщила руководитель областной Федерации рукопашного боя Алма Хамитова.

    Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, в спортивном клубе «Мерген» для людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Года детей было открыто отделение «Спешил олимпикс», где занимаются дети с особыми потребностями. Филиалы СК «Мерген» открыты в 10 районах области.
    Акмолинская область Культура Спорт Год детей Кокшетау Дети
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