Бесплатные путевки в летние лагеря предоставят детям, эвакуированным из области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Детям из поселков Половинка, Талица и Булак, которых эвакуировали из-за пожаров, предоставят бесплатный отдых в летних лагерях. Сейчас они находятся в эвакопунктах Семея, где им оказывают необходимую помощь и поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

Для организации досуга эвакуированных детей ежедневно устраиваются экскурсии в музей Абая, другие городские музеи, биологический центр, кино, центральный парк.

«Ежедневно для детей разрабатывается отдельная программа отдыха и развлечений. Также на базе средней школы №49 для детей работает школьный лагерь. Им также оказывается и психологическая поддержка», – отметил представитель эвакопункта Биржан Булабаев.

В эвакуационных пунктах в Семее проживают 189 человек, включая 74 ребенка. Всего в городе функционирует 9 эвакопунктов, способных вместить до 800 человек. За сохранность имущества эвакуированных жителей поселков отвечают полицейские.