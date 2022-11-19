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    Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустит Национальный центр тестирования

    19 Ноября 2022, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 ноября Национальный центр тестирования совместно с крупными образовательными центрами страны запустит бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Занятия будут проводиться в прямом эфире на YouTube-каналах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.

    «Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже третий год. В этом году уроки будут проводить 8 центров. Хотелось бы отметить, что проект реализуется без расходования бюджетных средств», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

    Кроме того, НЦТ запущено бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ.
    Образование Вузы ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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