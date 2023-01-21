Бесплатные места торговли предоставят пострадавшим от пожара на рынке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предпринимателям, чьи бутики пострадали от пожара на рынке «Аксай» в Таразе, предлагают поддержку местные власти и владельцы городских рынков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, аким Тараза Бахытжан Орынбеков встретился как с пострадавшими предпринимателями, так и с руководителями городских рынков, с которыми достигнута предварительная договоренность о помощи предпринимателям.

«Сегодня аким Тараза Бахытжан Орынбеков встретился с руководителями городских рынков. Они высказали намерение предоставить торговцам «Аксая» временные места для продолжения торговой деятельности общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы городского акимата Даулет Толенди.

Так, руководство ТЦ «Grand Bazаar» может предоставить бесплатные помещения на площади 1 500 кв. метров на три месяца с момента подписания договора. В это время предприниматели будут платить только за коммунальные услуги, а после трех месяцев сумма аренды помещений, включая плату за коммунальные услуги, составит 800 тенге за один кв. метр. Центральный рынок по улице Аскарова готов также бесплатно предоставить помещение в 2 000 кв. метров. Пять месяцев предприниматели будут платить только за коммунальные услуги, а после аренда помещений, включая плату за коммунальные услуги, составит 500 тенге за кв. метр.

Как сообщалось, в Таразе 20 января загорелась кровля отдельно стоящего двухэтажного торгового здания на рынке «Аксай», пострадали 44 торговых бутика. Уточненная площадь пожара 1 050 кв. метров. При пожаре получил электротравму 25-летний сержант гражданской защиты, а также пострадали две женщины 39-ти и 55-ти лет, врачи диагностировали у них нервное расстройство. При тушении пожара было задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники. В общей сложности 90 предпринимателей понесли убытки. С пострадавшими предпринимателями встретились аким города Тараза Бахытжан Орынбеков и другие представители госорганов. Пострадавшим от пожара обещали провести переговоры с банками по вычету и временному приостановлению выплат кредитов, полученных предпринимателями данного рынка для бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Нарушение требований пожарной безопасности». Работа рынка временно приостановлена до полного завершения следственного процесса.



