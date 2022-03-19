Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бесплатные мастер-классы организовали для многодетных матерей в Актау

    19 Марта 2022, 22:53

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 40 многодетных матерей Актау приняли участие в бесплатных мастер-классах по маникюру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Мастер-класс по маникюру организован общественным фондом «Мейірімді ана» при поддержке акимата города Актау. Он проходил в центре «Жануя».

    «Предложение нашего фонда поддержал аким города. Акимат обеспечил необходимым для обучения оборудованием. Маникюру мам обучали мастера своего дела. Для них это стимул для дополнительного дохода. Женщины были довольны и благодарны за этот опыт. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал», - говорит директор общественного фонда «Мейірімді ана» Динара Коктаубай.

    Мамам, принявшим участие в двухнедельном мастер-классе, в канун Наурыза в торжественной обстановке будут вручены сертификаты. Директор фонда намерен проводить такие курсы для мам на постоянной основе.

    Напомним, ранее был назван район-лидер по демографическим показателям в Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог