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    Бесплатные лекарства на сумму 8 млрд тенге получили астанчане

    31 Июля 2023, 04:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев этого года астанчане получили бесплатные лекарства на сумму 8 млрд тенге. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

    «По состоянию на 30 июня по городу Астане в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечено 156 500 пациентов по 508 262 бесплатным рецептам на сумму 8 млрд 042 млн тенге» - сообщили в филиале ФСМС.

    Амбулаторное лекарственное обеспечение осуществляется согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75 «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне.

    В рамках ГОБМП обеспечено – 144 563 пациента по 476 623 бесплатным рецептам на сумму 7,5 млрд тенге, по системе ОСМС – 14 412 взрослых пациентов по 22 768 бесплатным рецептам на сумму 406,6 млн тенге, также по системе ОСМС - 6 484 ребенка по 8871 бесплатному рецепту на 113,4 млн тенге.

    «Из них детей по системе ОСМС: в том числе по острым респираторным инфекциям – верхним дыхательным путям 1073 ребенка и нижним дыхательным путям – 2681 ребенок; эелезодефицитной анемии - 372 ребенка; рахиту - 171 ребенок; пневмонии 449 детей; синусит/болезням миндалин и аденоидов - 118 детей и др.

    «Эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены» - отметил директор столичного филиала ФСМС Ербол Бекмухамбетов.

    В наличии в аптеках поликлинических организаций имеются все необходимые лекарственные средства, согласно приказу по амбулаторному обеспечению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Здравоохранение Общество
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