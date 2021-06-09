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    Бесплатные лекарства на сумму 7,3 млрд тенге получили алматинцы

    9 Июня 2021, 17:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые пять месяцев текущего года более 264 тысяч алматинцев были обеспечены лекарственными средствами на сумму 7,3 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале по Алматы Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорит директор филиала Тлеухан Абилдаев, с внедрением ОСМС застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими медицинскими услугами. Важно отметить, что расширился пакет не только медуслуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний.

    «На 2021 год по Алматы для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема и в пакете медстрахования выделено финансирование на сумму 19 млрд тенге», - прокомментировал директор филиала.

    Для получения бесплатных лекарств пациент должен состоять на диспансерном учете у лечащего врача общей практики либо у профильного специалиста по месту жительства. Дети до 18 лет могут получать лекарственные средства при установлении диагноза врачом.

    Сегодня для пациентов в рамках ГОБМП предусмотрены бесплатные лекарства по 35 видам заболеваний, а в пакете ОСМС для взрослых по 41 и для детей по 63 нозологиям.

    Подробный перечень лекарственных средств, предоставляемых в пакете ОСМС можно посмотреть здесь.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минздрав РК Страхование Здравоохранение Общество
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