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    Бесплатные курсы для начинающих предпринимателей организовали в Карагандинской области

    24 Апреля 2023, 04:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области у начинающих предпринимателей есть возможность получить необходимые знания бесплатно. Региональная палата предпринимателей подготовила курсы и консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Палата предпринимателей Карагандинской области поддержала национальный проект «Развитие предпринимательского потенциала «Мен кәсіпкер». Ценный опыт и информацию от профессионалов, специалистов, а также действующих предпринимателей можно получить абсолютно бесплатно», – говорится в сообщении.

    Инициатива «Мен кәсіпкер» охватывает два направления: женщины в бизнесе и развитие малого и среднего предпринимательства региона.

    Курсами могут воспользоваться как начинающие, так и действующие предприниматели. Обучат необходимым компетенциям. Для женщин-предпринимателей программа обширная: ремесленничество, социальное предпринимательство, грантовое финансирование, лизинг и др.

    Выпускники курсов получат сертификат об обучении.

    Заявки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

    С вопросами по поводу участия можно обратиться к менеджерам-консультантам в РПП: г. Караганда, ул. Ермекова, 29, Центр обслуживания предпринимателей (первый этаж).

    Контактные номера: (8-7212) 50-64-18, 50-51-54, 8-702-348-34-83, 8-771-271-33-66.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Караганда
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