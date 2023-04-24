Бесплатные курсы для начинающих предпринимателей организовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области у начинающих предпринимателей есть возможность получить необходимые знания бесплатно. Региональная палата предпринимателей подготовила курсы и консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Палата предпринимателей Карагандинской области поддержала национальный проект «Развитие предпринимательского потенциала «Мен кәсіпкер». Ценный опыт и информацию от профессионалов, специалистов, а также действующих предпринимателей можно получить абсолютно бесплатно», – говорится в сообщении.

Инициатива «Мен кәсіпкер» охватывает два направления: женщины в бизнесе и развитие малого и среднего предпринимательства региона.

Курсами могут воспользоваться как начинающие, так и действующие предприниматели. Обучат необходимым компетенциям. Для женщин-предпринимателей программа обширная: ремесленничество, социальное предпринимательство, грантовое финансирование, лизинг и др.

Выпускники курсов получат сертификат об обучении.

Заявки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

С вопросами по поводу участия можно обратиться к менеджерам-консультантам в РПП: г. Караганда, ул. Ермекова, 29, Центр обслуживания предпринимателей (первый этаж).

Контактные номера: (8-7212) 50-64-18, 50-51-54, 8-702-348-34-83, 8-771-271-33-66.