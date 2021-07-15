Бесплатные курсы цифровой педагогики разработали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные цифровые курсы для педагогов разработали в Министерстве образования и науки РК. Они стартуют 2 августа и продлятся до 31 октября. Пройти онлайн-обучение смогут и студенты педагогических вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Пандемия по-новому высветила роль и работу учителей. В век развития цифровых технологий нам необходимо усиливать цифровые навыки педагогов. Разработанные курсы направлены именно на это. Каждый модуль сопровождается видеоуроками, лекциями, презентациями, а также интерактивными заданиями и тестами для закрепления изученного материала. Курсы разработаны совместно с Европейским Фондом образования. Представители ЕФО обучат учителей цифровой педагогике и расскажут о методиках создания видеоматериалов для того, чтобы детям было легче усваивать информацию. Курсы будут размещены на платформе министерства образования и науки www.edu.kz. Также в рамках обучения Microsoft Kazakhstan, Bilim Media Group и Kundelik разработали видеолекции для педагогов», – сообщила председатель Правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» МОН РК Асель Мухаметжанова.

Казахстанские педагоги изучат опыт Финляндии и Южной Кореи по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Педагогов обучат методикам проектирования урока с использованием цифровых образовательных технологий, навыкам пользования ресурсами Национальной образовательной базы данных и работе с такими цифровыми программами как ActivStudio, Pictochart, Jamboard, Prezi, Flippity.

МОН РК также организовал бесплатные курсы для педагогов дополнительного образования. Повышение квалификации на сегодня прошли около 2000 педагогов. Для них были организованы специальные мастер-классы от ведущих ученых, преподавателей и педагогов-практиков.

«Каждый участник курса получил возможность сравнить свой опыт с результатами других, услышать компетентную оценку собственных наработок, взять на вооружение советы и рекомендации коллег, ученых, методистов-практиков. Курсы повышения квалификации помогают педагогам совершенствоваться и расширяют сферу их профессионального общения», – отметила директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК Раиса Шер.