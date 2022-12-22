Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-18-20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бесплатные катки открылись в Алматы

    22 Декабря 2022, 12:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы работают четыре бесплатных катка для горожан и гостей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата мегаполиса, катки расположены в следующих местах:

    - перед парком Первого Президента;

    - перед Дворцом Республики;

    - в Ауэзовском районе в мкр. Таугуль по адресу Ыкылас, д. 8;

    - перед акиматом Наурызбайского района по адресу мкр Шугыла, д. 347.

    На следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед Домом школьников № 6 по адресу Сейфуллина, д. 13 и в Жетысуйском районе в парке «Гулдер».

    Вход – бесплатный, стоимость аренды коньков на один сеанс (два часа) составляет 1 000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания бесплатные. Пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

    Катки функционируют круглосуточно.


    Фото: пресс-служба акимата города Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за ночь
    Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области
    Свыше 100 тысяч человек в РК получили выплаты в связи с потерей работы
    Туристический взнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы
    Популярное
    1 Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК
    2 Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов
    3 Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
    4 Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
    5 Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Новости партнеров