Бесплатную школу домбры для детей открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы предприниматели открыли бесплатную школу домбры для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокий уровень социальной ответственности — характерная черта алматинцев. В Жетысуском районе предприниматели на свои средства открыли бесплатную школу домбры для детей. Помощь по реконструкции заброшенного здания оказал Сакен Мейрбеков, а расходы по оборудованию помещений взяла на себя Айнур Жумаш. Занятия будут проходить при соблюдении требований санитарной безопасности», - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Преподаватели — выпускники консерватории имени Курмангазы, принятые на работу через городской Центр занятости.