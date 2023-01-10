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    Бесплатную программу для стартаперов запускают в Караганде

    10 Января 2023, 21:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде запускают бесплатную образовательную программу «Инкубатор» для начинающих предпринимателей. Ее участники не только получат необходимые знания для ведения бизнеса, но и смогут выиграть грант на развитие стартапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Программу реализует IT-проект «Терриконовая долина» при поддержке управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. Она стартует 21 января и продлится десять недель – до 31 марта.

    Своими знаниями поделятся опытные предприниматели, разработчики и маркетологи. Эксперты проведут групповые воркшопы и индивидуальные консультации. Тренеры программы расскажут командам о привлечении государственных субсидий и инвесторов с учетом тематики и профиля проектов.

    По итогам «Инкубатора» стартаперы научатся строить финансовую модель и процессы внутри проекта, разработают готовую бизнес-модель и подготовят предложение для будущих партнеров. В финале обучения команды презентуют свои проекты потенциальным инвесторам. Общий призовой фонд – 1,2 млн тенге. Три лучших проекта получат гранты – по 400 тысяч тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экономика
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