Бесплатную программу для стартаперов запускают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде запускают бесплатную образовательную программу «Инкубатор» для начинающих предпринимателей. Ее участники не только получат необходимые знания для ведения бизнеса, но и смогут выиграть грант на развитие стартапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программу реализует IT-проект «Терриконовая долина» при поддержке управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области. Она стартует 21 января и продлится десять недель – до 31 марта.

Своими знаниями поделятся опытные предприниматели, разработчики и маркетологи. Эксперты проведут групповые воркшопы и индивидуальные консультации. Тренеры программы расскажут командам о привлечении государственных субсидий и инвесторов с учетом тематики и профиля проектов.

По итогам «Инкубатора» стартаперы научатся строить финансовую модель и процессы внутри проекта, разработают готовую бизнес-модель и подготовят предложение для будущих партнеров. В финале обучения команды презентуют свои проекты потенциальным инвесторам. Общий призовой фонд – 1,2 млн тенге. Три лучших проекта получат гранты – по 400 тысяч тенге.



