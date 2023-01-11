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    Бесплатное такси появилось в Карагандинской области

    11 Января 2023, 22:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с наступлением морозов запустили благотворительную акцию «Бесплатное такси». Ее организовали мечети региона, поддержали автовладельцы и АЗС.

    «Мы проводим благотворительные акции «Тегін такси» («Бесплатное такси») и «Қолыңнан келсе, қолғабыс бол» («Помоги, чем можешь»). Нужно делать добро и помогать ближнему. Мы призываем всех к милосердию и сострадательности», - сказал главный имам Карагандинской области Естай Айтуғанұлы.

    По его словам, бесплатное такси действует не только в городах области, но и в сельской местности. Акцию уже поддержали около ста автовладельцев, а одна из сетей АЗС бесплатно предоставляет бензин.

    Кроме того, горячим чаем поят работающих в холод на улице работников коммунальных служб.

    «Спасибо всем. Пусть будет побольше таких добрых дел. Это хорошая помощь людям. Я каждый день хожу в мечеть, и в эти морозные дни меня бесплатно довозят домой», - поделился 74-летний аксакал Зікірия Абдрахманұлы.


    Фото: пресс-служба мечети Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество
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