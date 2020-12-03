Бесплатное мобильное приложение по маркировке табачных изделий разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров проводится активная работа по информированию участников оборота о правилах при розничной продаже сигарет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Более того, для участников оборота, не имеющих возможность приобрести 2D-сканер Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров разработал бесплатное мобильное приложение NaqtySauda. Kassa для возможности осуществления продажи сигарет - вывода из оборота маркированного товара.

Приложение «NaqtySauda.Kassa» - является программной контрольно-кассовой машиной, доступно для скачивания в Google Play Market и требует постановку на регистрацию в органах государственных доходов.