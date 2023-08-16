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    Бесплатно зарегистрировать своих кошек и собак могут жители Астаны

    16 Августа 2023, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители столицы до 1 сентября 2023 года могут бесплатно чипировать собак и кошек и зарегистрировать своих питомцев в информационной системе учета животных Tanba , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Чипировать своих питомцев жители столицы могут бесплатно до конца лета в «Астана ветсервис» по следующему адресу: район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд.2/1 (СпецЦОН), тел. +7 (747) 623 53 57, +7 (747) 672-85-27. Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00(обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

    Регистрация собак и кошек проходит в порядке живой очереди. Для процедуры регистрации необходимо приехать с животным, а также при себе иметь телефон, который зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Животные
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