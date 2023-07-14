Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Бесплатно обучиться на военных водителей можно в школе Минобороны РК

    14 Июля 2023, 21:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском филиале РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны» начался набор граждан на бесплатное обучение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В соответствии с потребностью комплектования Вооруженных сил запланирована подготовка военных водителей. Срок обучения по этой военно-технической специальности – три месяца. Выпускники школы получат водительское удостоверение категории «В», «С» и «С1».

    «По закону права на вождение автотранспортного средства по категории «С» можно получить только в 21 год. А у молодых людей, окончивших нашу школу по направлению местного органа военного управления, такая возможность есть уже в 18 лет», – отметил преимущество директор алматинского филиала военно-технической школы Министерства обороны полковник Мирас Жильгильдин.

    В период обучения курсанты обеспечиваются проживанием, питанием и обмундированием за счет государства. По плану этого года в алматинском филиале Военно-технической школы обучение пройдут более 60 человек. Таким образом, Вооруженные силы пополнят подготовленные к службе специалисты военно-технического профиля.

    Следует отметить, что приобретенная техническая специальность востребована на рынке труда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Образование Вузы Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершено строительство подстанции «Алмагуль» в Алматы
    390 тысяч долларов вымогал у бизнесмена мошенник в Алматы
    Шесть школ введут в эксплуатацию к 1 сентября в Туркестанской области
    Когда Алматы будет полностью освещен
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет