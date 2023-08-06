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    Бесплатно обучили швейному делу 30 женщин в Карагандинской области

    6 Августа 2023, 07:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовали бесплатные курсы для женщин в рамках национального проекта «Мен кәсіпкер». Первая группа уже завершила обучение. Мастерство швейного дела освоили 30 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это курсы для всех желающих. Участницы приехали из всех городов и районов области. Возраст разный – молодёжь и те, кому немного осталось до пенсии. Обучение проводили опытные мастера, занятия были теоретические и практические. Участникам показали, как должен быть организован швейный цех. Их научили технологии создания готовых изделий, работе с различными материалами и аксессуарами», – говорит Меруерт Касымова, начальник отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Карагандинской области.

    Возможностью бесплатного обучения воспользовались те, кто хочет открыть свой бизнес. Курсы помогли и действующим предпринимателям.

    Алия Сыздыкова несколько лет назад открыла ателье в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района. Обучалась по программе «Енбек» и получила грант.

    «О курсах узнала в районном филиале Палаты предпринимателей. Решила воспользоваться, чтобы повысить квалификацию. Обучение длилось 10 дней. За это время многому научилась и узнала массу полезного. Меня особенно интересовало моделирование и конструирование одежды. В процессе всей учебы выполняли практические задания. К примеру, я успела сшить и набор фартуков, и платье, и детский костюм», – рассказала участница курсов.

    По окончании учёбы всем выдали сертификаты.

    До конца года в Карагандинской области по проекту «Мен кәсіпкер» организуют курсы по другим специальностям: войлоковаляние, сыроделие, тепличное хозяйство, парикмахерское и кондитерское дело.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость Трудоустройство Караганда
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