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    Бесплатно обучатся на международных курсах 1200 казахстанских учителей английского языка

    21 Октября 2022, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Курсы повышения компетенций пройдут 1 тыс. 200 педагогов английского языка в рамках международного проекта. Об этом в рубрике «Обратная связь» сообщил директор департамента учебной работы Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Ержан Тлеубергенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

    В социальных сетях Бексултан Саулет задал такой вопрос: «Завершился ли отбор учителей английского языка для обучения на бесплатных курсах? И когда начнутся сами курсы?».

    Директор департамента учебной работы Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Ержан Тлеубергенов ответил пользователю социальных сетей. По словам Ержана Тлеубергенова, центр «Өрлеу» совместно с международной организацией «Британский совет» проводит обучение по программе Future English Online Teacher Community для учителей английского языка. Международный проект реализуется в 6 странах мира.

    «Обучение на курсах стартует 17 октября и продлится до 23 декабря 2022 года. В Казахстане на базе «Өрлеу» данный проект проходит уже второй год, и ожидается, что данная инициатива станет ежегодной», - сказал директор департамента учебной работы «Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Ержан Тлеубергенов.

    Проект рассчитан на 11 недель дистанционного обучения без отрыва от трудовой деятельности и предполагает непрерывное профессиональное развитие учителей английского языка.

    «В этом году набор учителей и тестирование для определения их уровня английского языка завершен. Совсем скоро к обучению приступят 1 тыс. 200 учителей. Мы надеемся, что данный проект позволит повысить компетенции учителей нашей страны в преподавании английского языка», - отметил Ержан Тлеубергенов.


    Фото: ourreg.ru



    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Минпросвещения РК
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