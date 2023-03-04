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    Бесплатно обучать безработных будут в столице

    4 Марта 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 учебных центров столицы будут бесплатно обучать безработных. Краткосрочное профессиональное обучение будет проводиться в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей г. Астана.

    «Одним из направлений работы Палаты является содействие в открытии учебных центров, на базе которых реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Учебные центры, включенные в Реестр НПП РК «Атамекен», имеют право осуществлять подготовку специалистов по запросу работодателей города. В прошлом году в Реестр НПП РК «Атамекен» вошло 26 учебных центров столицы, из них 18 при предприятиях, шесть самостоятельных и еще два при колледжах», – сообщил директор Палаты предпринимателей Астаны Бейсен Жолболдиев.

    Из 30 учебных центров краткосрочное обучение в этом году будет проводиться на базе 12. Они будут обучать безработных 11 специальностям, в числе которых швея, вышивальщица, портной, парикмахер, мастер по маникюру, контролер-кассир, пекарь, повар, кондитер, воспитатель, помощник воспитателя, няня.

    Профессиональное обучение безработных в учебных организациях организуется по заявкам работодателей независимо от их формы собственности, при этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате и действующие более одного года.

    Учебные центры включаются в Реестр НПП РК «Атамекен» также при условии соответствия ряду требований, включая использование элементов дуального обучения с наставничеством, наличие опыта проведения профессионального обучения с выдачей свидетельства установленного образца или сертификата. Также уровень трудоустройства лиц, прошедших обучение на их базе, должен составлять не менее 60%.

    Для того, чтобы пройти обучение, безработным необходимо обратиться в столичный Центр занятости населения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Образование Социальная поддержка Занятость
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