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    Бесплатно кататься на аттракционах в парке Алматы смогут дети из социально уязвимых слоев населения

    14 Июля 2023, 12:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На период летних каникул акиматом Алматы проработан вопрос по бесплатному катанию на аттракционах в Центральном парке культуры и отдыха для детей категории СУСН. Соответствующее предложение поддержала администрация парка. Принято решение о выдаче бесплатных карточек на катание на аттракционах в парке. Данная акция доступна для жителей Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Данной акцией планируется охватить 22 тысячи детей из категории СУСН (социально-уязвимых слоев населения). Карточки дают возможность посетить любые аттракционы и карусели, включая всеми любимые «Цепочку», «Колесо обозрения» и катание на катамаранах. Бесплатное катание будет доступно с 15 июля», - сообщили в акимате.

    Для получения карточек необходимо обратиться в офис ТОО «Алтын Тараз» по адресу ул. Гоголя, 1 (на территории ЦПКиО). При себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребенка (копию или в электронном виде). Телефон для справок: +7 (705) 892-75-24.

    Кроме этого, для детей будет предоставлено право бесплатного посещения аттракционов по заявкам общественных объединений (дома инвалидов, общества глухих, детские дома, школы-интернаты и т.д).

    «Также в парке существуют бесплатные объекты для посещения: футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, роллердром, площадка для настольного тенниса, воркаут площадка. В летнее время каждую субботу и воскресенье на сцене детского городка будут организованы бесплатные двухчасовые шоу-программы для детей. Расходы за проведение всех мероприятий администрация парка взяла на себя», - добавили в акимате.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Социальная поддержка Общество Дети
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