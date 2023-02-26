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    Беспилотный космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

    26 Февраля 2023, 11:37

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный с космодрома Байконур космический корабль «Союз МС-23», спустя двое суток полета, причалил к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС состоялась в сегодня утром в автоматическом режиме, момент причаливания и стыковки транслировался в прямом эфире.

    Корабль «Союз МС-23» отправился к Международной космической станции без космонавтов, с особой миссией возвращения космонавтов в условиях нештатной ситуации российского экипажа на МКС.

    Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые несут космическую вахту на орбите, готовятся к приему нового корабля «Союз МС-23».

    Согласно программе полета экипажа МКС-68, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Франциско Рубио, которые работают на орбите с сентября 2022 года, будут возвращаться на Землю на этом корабле, прибывшем на замену поврежденному кораблю «Союз МС-22».

    А космонавт Анна Кикина, прилетевшая на МКС на многоразовом корабле Grew Dragon в октябре 2022 года, возвратится вместе с американскими коллегами уже в марте этого года в соответствии с программой перекрестных полетов Роскосмоса и NASA.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Мировые новости
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