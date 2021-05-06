Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Беспилотные летательные системы SKYALRK-1LEX начали собирать в Казахстане

    6 Мая 2021, 20:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Линия сборки беспилотных летательных систем SKYALRK-1LEX и Центр сервисного облуживания этих летательных аппаратов созданы на базе ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» (ТОО «КАИ»). 5 мая 2021 года состоялась торжественная церемония их открытия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИИР РК.

    В торжественной церемонии запуска в эксплуатацию нового производства приняли участие представители МИИР, Министерства обороны, Вооруженных сил РК, Национального университета обороны, Национальной компании «Казахстан инжиниринг».

    Торжественную церемонию открыл заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Александр Аширов. Символично разрезав красную ленточку, он дал старт новому производству, созданному в интересах повышения обороноспособности Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Высокоэффективный беспилотный летающий аппарат (БПЛА) SKYLARK 1-LEX обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными видеоданными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полёта в пределах дальности прямой видимости 40 км.

    БПЛА стоит на вооружении 25 стран мира и доказал свою эффективность, набрав более 100 000 оперативных лётных часов.

    Система разработана израильской компанией Elbit Systems Ltd и с 2014 года эффективно используются Вооруженными силами Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам