Беспилотные летательные системы SKYALRK-1LEX начали собирать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Линия сборки беспилотных летательных систем SKYALRK-1LEX и Центр сервисного облуживания этих летательных аппаратов созданы на базе ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» (ТОО «КАИ»). 5 мая 2021 года состоялась торжественная церемония их открытия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИИР РК.

В торжественной церемонии запуска в эксплуатацию нового производства приняли участие представители МИИР, Министерства обороны, Вооруженных сил РК, Национального университета обороны, Национальной компании «Казахстан инжиниринг».

Торжественную церемонию открыл заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Александр Аширов. Символично разрезав красную ленточку, он дал старт новому производству, созданному в интересах повышения обороноспособности Вооруженных сил Республики Казахстан.

Высокоэффективный беспилотный летающий аппарат (БПЛА) SKYLARK 1-LEX обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными видеоданными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полёта в пределах дальности прямой видимости 40 км.

БПЛА стоит на вооружении 25 стран мира и доказал свою эффективность, набрав более 100 000 оперативных лётных часов.

Система разработана израильской компанией Elbit Systems Ltd и с 2014 года эффективно используются Вооруженными силами Казахстана.