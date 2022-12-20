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    Беспилотники привлекут для обследования мостов и дорожных развязок в Казахстане

    20 Декабря 2022, 21:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане мосты и дорожные развязки будут обследовать с использованием беспилотников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    По информации ведомства, в республике насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые должны диагностироваться каждые 3-5 лет.

    Обследование технического состояния и повреждений автомобильных мостов и путепроводов в настоящее время осуществляется путем визуального осмотра и проведения фотосъемки. Для этого специалисты используют автокраны и альпинистское снаряжение для спуска с перильных ограждений.

    Оба метода сопряжены с большим риском для жизни работников и создают неудобства для водителей транспортных средств. Поэтому со следующего года у специальных служб в арсенале появятся беспилотные летательные аппараты. Дроны позволят сделать диагностику конструкций не только безопаснее, но, также, быстрее, дешевле и эффективнее.

    «На обследование традиционным способом затрачивается много времени. Дорожники уведомляют уполномоченные органы, берут разрешение у дорожной полиции и частично или полностью перекрывают автомобильное движение. Приходится несколько раз передвигать кран и предупреждающие дорожные знаки или перевязывать веревку, чтобы осмотреть все опоры и балки. С использованием дрона работа становится проще, время обследования сокращается в 3-4 раза. Так мы сможем охватить больше мостов и путепроводов», – отметил главный специалист управления дорожных конструкций и новых технологий АО «КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

    Полет беспилотника при этом не мешает дорожному движению, а дистанционное управление дает возможность не подвергать опасности жизнь и здоровье дорожников. Они не рискуют сорваться с высоты или попасть под колеса проезжающих автомобилей.

    «Диагностика с дроном имеет несколько дополнительных преимуществ - возможность вести видеофиксацию и обследовать скрытые места, до которых человеку добраться трудно или невозможно. Это сделает проверки более тщательными, а отснятые видеоматериалы можно будет детально проанализировать на компьютере. В дальнейшем с помощью новой техники мы сможем оцифровать все мостовые сооружения. Их в стране более 2 тысяч», – добавил сотрудник института.

    Регулярное обследование сооружений позволяет на ранних этапах выявлять и устранять дефекты, которые могут привести к серьезному износу или авариям. Ссылаясь на американский опыт, К.Шалкар отметил, что своевременная диагностика способствует снижению затрат на содержание объектов. По его словам, новые мосты необходимо обследовать раз в 5 лет, старые – раз в 3 года. Ежегодно «КаздорНИИ» обследует как минимум 15 объектов, за 59 лет работы институт продиагностировал более тысячи.


    Фото: gov.kz
    Транспорт Дороги МИИР РК
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