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    Беспилотники будут отслеживать пожары в павлодарских лесах

    25 Июля 2023, 07:19

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Беспилотники будут отслеживать пожары в павлодарских лесах. Они более маневренные и способны проникнуть в труднодоступные места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Определять места пожаров в лесах и степях предлагают с помощью дронов. Проект обсудили в областном акимате.

    Глава региона Асаин Байханов встретился с представителями Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.

    «Подобный проект актуален для нашего региона. А девяти районах области проходят земли государственного лесного фонда, где в этом году зафиксировали 40 природных пожаров. Оперативное обнаружение очагов возгорания, определение площади и анализ ситуации для принятия соответствующих мер — наша приоритетная задача в борьбе со стихией», — сказал на встрече аким.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Специалисты согласны: управляемая авиация позволяет быстрее обнаруживать очаги возгорания. Беспилотники способны проникнуть в труднодоступные места, где использовать традиционные методы сложно.

    По итогам встречи глава региона поручил организовать выезд представителей института в областные лесхозы. Специалисты проанализируют, что необходимо сделать, чтобы успешно применять беспилотники на территории гослесфонда.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Экология Акимат Пожар
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