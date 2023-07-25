Беспилотники будут отслеживать пожары в павлодарских лесах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Беспилотники будут отслеживать пожары в павлодарских лесах. Они более маневренные и способны проникнуть в труднодоступные места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Определять места пожаров в лесах и степях предлагают с помощью дронов. Проект обсудили в областном акимате.

Глава региона Асаин Байханов встретился с представителями Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.

«Подобный проект актуален для нашего региона. А девяти районах области проходят земли государственного лесного фонда, где в этом году зафиксировали 40 природных пожаров. Оперативное обнаружение очагов возгорания, определение площади и анализ ситуации для принятия соответствующих мер — наша приоритетная задача в борьбе со стихией», — сказал на встрече аким.

Фото: pavlodarnews.kz

Специалисты согласны: управляемая авиация позволяет быстрее обнаруживать очаги возгорания. Беспилотники способны проникнуть в труднодоступные места, где использовать традиционные методы сложно.

По итогам встречи глава региона поручил организовать выезд представителей института в областные лесхозы. Специалисты проанализируют, что необходимо сделать, чтобы успешно применять беспилотники на территории гослесфонда.