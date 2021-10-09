Беспилотник атаковал саудовский аэропорт: пострадали туристы и сотрудники

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 10 человек пострадали в результате запуска заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Джизан в Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление официального представителя командования аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики.

«Результатом попытки врага атаковать [аэропорт города Джизан] с помощью БПЛА стали 10 раненых, среди которых гражданские туристы и сотрудники аэропорта», - цитирует агентство заявление.

В четверг также сообщалось о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника в небе над аэропортом Абхи. Тогда в результате атаки беспилотника хуситов пострадали четыре человека.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главными целями которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.