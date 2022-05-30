Бесконтрольный рост инфляции грозит стране без повышения базовой ставки - Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов объяснил решение Нацбанка о повышении базовой ставки в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение ставки в настоящее время является крайне необходимой мерой, без которой высок риск в среднесрочной перспективе бесконтрольного роста инфляции, макроэкономических дисбалансов, оттока капитала и, как следствие, неизбежной рецессии экономики. При этом, ноты Нацбанка, используемые для регулирования ликвидности, не являются сдерживающим фактором кредитования, так как рыночные ставки по кредитам превышают доходность по нотам», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно опубликованной информации, средняя доходность нот Нацбанка за март текущего года находится на уровне около 13,55%. Ставка по тенговым кредитам юридических лиц в марте составила 14,5%.

По словам Премьера, банки второго уровня в Казахстане, которые активно размещают средства в инструментах Нацбанка, также лидируют в выдаче кредитов экономике. Кроме того, в структуре активов банков – 39,8 трлн тенге – на 1 марта 2022 года более 50% занимает ссудный портфель.

«Доля ценных бумаг в активах БВУ составляет 19,8%, наличных денег, драгоценных металлов и корреспондентских счетов – 13,4%, вкладов в других БВУ – 8,7%. Таким образом, основную часть дохода банки генерируют за счет ссудного портфеля. Перенаправление средств с денежного рынка на кредитование экономики зависит от спроса со стороны реального сектора, его кредитоспособности и доходности», - добавил глава Кабмина.



