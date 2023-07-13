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    Бесконтрольная реклама букмеркерских контор должна уйти в прошлое - Асхат Оралов

    13 Июля 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов провел аппаратное совещание с участием вице-министров, председателей комитетов и руководителя аппарата МКС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    Главной темой в повестке стала борьба с лудоманией.

    «Одной из самых главных проблем на сегодняшний день является лудомания. Мы каждый день мониторим информационную повестку, и среди самых актуальных вопросов в информационном поле — лудомания среди наших граждан. Молодые, трудоспособные люди, наши с вами сограждане, теряют все из-за азартных игр. Игровая зависимость вгоняет их в долги, разрушает семьи, нередко толкает их даже на преступления. Мы начнем бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса. Билборды с ней заполонили улицы, рекламные баннеры встречают пользователей большинства сайтов, даже далеких от спорта. А ролики, обещающие легкий выигрыш, показывают в прайм-тайм», - отметил Асхат Оралов.

    Министр подчеркнул необходимость пресекать агрессивную рекламу букмекеров.

    «И самое главное — исключений здесь ни для кого не должно быть. Ержан Маликович, если надо, будем усиливать законодательство, чтобы букмекеры могли размещать свою рекламу, исключительно на спортивных мероприятиях, которые они спонсируют, и на зданиях своих офисов. Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса должны уйти в прошлое. Как зачастую бывает, даже в аэропортах, когда мы приезжаем в разные города, даже в столицу, нас встречают баннеры с рекламой азартных игр. Это уже ни в какие рамки не лезет. Поэтому нам надо в кратчайшие сроки принять необходимые меры», - сказал Асхат Оралов.

    По его словам, по букмекерам ситуация выправляется.

    «С 38 до 16 мы сократили. Сейчас мы судимся с 4-мя букмекерскими конторами, добиваясь аннулирования их лицензий. Закон одинаков для всех. За нарушения будут наказываться и крупные игроки на рынке. С начала года были отозваны уже 5 лицензий. Поручаю еще активнее и агрессивнее работать в данном направлении. Еще раз — в этом деле у нас авторитетов нет», — отметил министр культуры и спорта РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минкультуры Общество
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