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    Бесiк той в карантин устроили в Шымкенте

    14 Июня 2021, 03:33

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления полиции Енбекшинского района выявили проведение торжественного мероприятия в кафе, расположенном по улице Курбан ата. Жители проводили бесiк той, допустив большое скопление людей. Работники заведения обслуживали гостей без медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Собранные по данному факту материалы направлены для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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