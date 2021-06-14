Бесiк той в карантин устроили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления полиции Енбекшинского района выявили проведение торжественного мероприятия в кафе, расположенном по улице Курбан ата. Жители проводили бесiк той, допустив большое скопление людей. Работники заведения обслуживали гостей без медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Собранные по данному факту материалы направлены для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.