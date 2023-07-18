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    Бешенство выявили у лисы, укусившей ребенка в Актюбинской области

    18 Июля 2023, 17:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лиса, укусившая 5-летнего ребенка в Актюбинской области, страдала бешенством. По факту были наложены ограничительные мероприятия вокруг места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, инцидент произошел 4 июля у села Жаманколь Жарыкского аульного округа Кобдинского района. На берегу реки Кобда лиса укусила мальчика 5 лет. Рядом были родители. Мальчика повезли в Кобдинскую районную больницу, положили в стационар. Отец ребенка убил лису, не дожидаясь ветеринарных специалистов.

    Как сообщили в управлении ветеринарии, специалистами была взята голова лисы и направлена в актюбинскую областную ветеринарную лабораторию для постановки диагноза. Труп лисы был вывезен на скотомогильник и сожжен.

    По результатам акта экспертизы-протокола испытаний был поставлен диагноз «Бешенство». По представлению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кобдинского района решением акима Жарыкского аульного округа, с 17 июля были наложены ограничительные мероприятия по бешенству в крестьянском хозяйстве «Ер-темір». В хозяйстве имеется 130 голов крупно-рогатого скота, 742 головы мелко-рогатого скота, 144 лошади.

    «Было решено наложить ограничительные мероприятия в ближайших 10 километрах от места происшествия. В эту территорию входит КХ «Ер-темір», однако населенный пункт не входит. Ограничения длятся 21 календарный день.

    С ребенком все хорошо, родители своевременно обратились в больницу, он получил полный курс прививок, и с ним все нормально. Сегодня я разговаривала с врачами, 12 июля его уже выписали из стационара», - сказала руководитель отдела управления ветеринарии Кульсара Жакупова.

    Оздоровительные мероприятия будут проводится силами РГП «Противоэпизоотический отряд».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Здравоохранение
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