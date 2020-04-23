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    Берлинский марафон перенесен на неопределенный срок

    23 Апреля 2020, 10:45

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Берлинский марафон не состоится в намеченную на 27 сентября дату после того, как местное правительство запретило проведение собраний с участием более 5000 человек до 24 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Один из самых престижных забегов в мире, Берлинский марафон является домом мирового рекорда мужского марафона, который в 2018 году установил кенийский марафонщик Элиуд Кипчоге после того, как он пробежал 2 часа 1 мин 39 сек в сутки.

    В прошлом году его почти превзошла легенда эфиопского бега на дистанции Кенениса Бекеле, которая отставала от рекорда на две секунды в 2:01:41. В связи с ограничениями со стороны местных органов власти, которые направлены на сдерживание распространения вируса COVID-19, судьба издания 2020 года неизвестна, и организаторы подчеркивают, что они проинформируют об этом общественность как можно скорее.

    «Теперь мы займемся последствиями официального запрета мероприятий, согласуем дальнейшие шаги и проинформируем вас как можно скорее», - сказано в заявлении.

    Глобальная пандемия уже привела к переносу сроков проведения других марафонов элиты, в том числе в Лондоне и Бостоне, однако, если перенести их на тот же период, что и Берлинский марафон, то могут пострадать соответствующие перенесенные даты 4 октября и 14 сентября.

    Марафон в Берлине является первым осенним марафоном перед соревнованиями в Чикаго и Нью-Йорке, и в прошлом году в нем приняли участие 62 444 спортсмена.

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    Спорт Германия
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