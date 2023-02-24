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    Берик Жунисбеков назначен заместителем руководителя аппарата генпрокурора РК

    24 Февраля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя аппарата генерального прокурора назначен старший советник юстиции Берик Жунисбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Берик Болатович Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.

    С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре г. Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре.

    С 2016 года по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.

    В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе «Болашак».

    После учебы продолжил службу в Генеральной прокуратуре, возглавив Контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере Аппарата Генерального Прокурора.

    Стаж работы на государственной службе более 18 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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