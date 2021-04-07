Берик Уали: В ближайшее время планируется интервью Главы государства на телевидении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Глава государства Касым-Жомарт Токаев не дает интервью казахстанским СМИ. Такой вопрос задали пресс-секретарю Президента РК Берику Уали в ходе интервью с ним на телеканале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

«Я не согласен с тем, что Касым-Жомарт Токаев не дает интервью отечественным СМИ. Вы сами знаете, он давал интервью газетам «Ана тілі», «Егемен Қазақстан». Можно сказать, что Президент – человек дела. То есть вместо того, чтобы выступать с многочисленными интервью, много говорить, он уделяет больше внимания делам: дает поручения, следит за их исполнением. Что касается интервью для телеканалов, хочу сказать, что в ближайшее время планируется интервью Главы государства на телевидении», - ответил Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Главы государства, люди любят сравнивать Президента с главами других государств. «Председатель компартии Китая Си Цзиньпин в прошлом году во время кризиса с коронавирусом обращался к населению с разъяснениями всего пару раз. Мы не слышали, чтобы хоть один гражданин Китая поднимал вопрос о том, что глава страны не дает интервью или не выступает с разъяснениями. Часто сравнивают с лидерами западных стран, России. Говорят, что они дают интервью, а наш Президент - нет. Мы независимая страна, у нас должен быть свой путь. Я как пресс-секретарь думаю, что Глава государства должен не столько давать интервью, сколько требовать работы от акимов, министров, глав агентств. Полезнее будет, если Президент будет контролировать работу всех этих руководителей. Если всю работу будет выполнять Глава государства, то может возникнуть вопрос – чем же занимаются акимы и министры?» - сказал Берик Уали.