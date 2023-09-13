Берик Уали назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Берик Уали назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Байгараев Нурмухамед Исманович освобожден от должности пресс-секретаря Президента Республики Казахстан по собственному желанию, согласно поданному заявлению.

Берик Уали в 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т.Жургенова по специальности «киновед», в 2005 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика», в 2014 году Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».

1997-2012 гг. - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

2012-2015 гг. - заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

2015-2016 гг.- советник Первого заместителя председателя партии «Нур Отан».

2016-2018 гг. - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор Департамента информационной поддержки.

2018-2019 гг. - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

С 22 марта 2019 года занимал должность пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

29 марта 2022 г. назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».

Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын». Награжден четырьмя медалями, орденом «Құрмет».