РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:34, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Берик Уали назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК

    None
    Фото: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Берик Уали назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Байгараев Нурмухамед Исманович освобожден от должности пресс-секретаря Президента Республики Казахстан по собственному желанию, согласно поданному заявлению.

    Берик Уали в 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т.Жургенова по специальности «киновед», в 2005 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика», в 2014 году Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».

    1997-2012 гг. - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

    2012-2015 гг. - заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

    2015-2016 гг.- советник Первого заместителя председателя партии «Нур Отан».

    2016-2018 гг. - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор Департамента информационной поддержки.

    2018-2019 гг. - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

    С 22 марта 2019 года занимал должность пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

    29 марта 2022 г. назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».

    Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын». Награжден четырьмя медалями, орденом «Құрмет».


    Теги:
    Акорда Назначения Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:15
    Обездоленные, но не сломленные: жители Рудного больше четырех месяцев без горячей воды
    Сегодня, 18:00
    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург
    Сегодня, 17:53
    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!