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    Берик Шолпанкулов об авто из Кыргызстана и Армении: Они до сих пор на временной регистрации

    7 Ноября 2019, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о ситуации с завозом в Казахстан автомобилей из Кыргызстана и Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с процедурой по растаможке автомобилей, пришедших из Армении и Кыргызстана. В соответствии с действующим законодательством все предусмотрено и установлено - начиная с процесса временной регистрации этих автомобилей и до процесса постановки автомобиля на учет», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    Спикер пояснил, что при постановке на учет владельцам данных автомобилей необходимо заплатить: первое – разницу в таможенных пошлинах, второе – НДС на импорт и третье - это утилизационный сбор.

    «С учетом этих завышенных утилизационных сборов данные автомобили сейчас до сих пор находятся на временной регистрации», - добавил Берик Шолпанкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Минфин РК
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