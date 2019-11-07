Берик Шолпанкулов об авто из Кыргызстана и Армении: Они до сих пор на временной регистрации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о ситуации с завозом в Казахстан автомобилей из Кыргызстана и Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с процедурой по растаможке автомобилей, пришедших из Армении и Кыргызстана. В соответствии с действующим законодательством все предусмотрено и установлено - начиная с процесса временной регистрации этих автомобилей и до процесса постановки автомобиля на учет», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Спикер пояснил, что при постановке на учет владельцам данных автомобилей необходимо заплатить: первое – разницу в таможенных пошлинах, второе – НДС на импорт и третье - это утилизационный сбор.

«С учетом этих завышенных утилизационных сборов данные автомобили сейчас до сих пор находятся на временной регистрации», - добавил Берик Шолпанкулов.