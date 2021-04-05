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    Берик Шолпанкулов назначен заместителем председателя Национального банка РК

    5 Апреля 2021, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан.

    Берик Шолпанкулов родился в 1976 году в Алматинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер. Трудовую деятельность начал в 1996 году казначеем Управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК.

    В разные годы занимал руководящие должности в системе казначейства при МФ РК. С 2008 по 2014 года работал вице-министром финансов РК.

    В 2014–2016 годы - заместитель министра обороны РК. С 2016 года занимал должность вице-министра финансов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Назначения
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