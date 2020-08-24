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    Берик Нажмиденов назначен председателем Комитета внутреннего госаудита Минфина РК

    24 Августа 2020, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Нажмиденов Берик Тулеутаевич назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Берик Нажмиденов родился в 1979 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. По специальности экономист-менеджер, юрист.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году оператором на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе.

    С 2002 по 2012 годы работал на различных должностях Управления Комитета финансового контроля Министерства финансов РК по Павлодарской области. С 2012 по 2014 годы работал в Комитете финансового контроля МФ РК, г. Астана. С 2014 по 2016 годы работал в Комитете финконтроля и внутреннего госаудита МФ РК, г. Караганда.

    С декабря 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК, г. Нур-Султан.

    Автор:

    Назначения Минфин РК
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