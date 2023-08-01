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    Берик Манасов возглавил комитет госинспекции в АПК Минсельхоза

    1 Августа 2023, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства РК Манасов Берик Жамбулович назначен на должность председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Берик Манасов родился в 1985 году в городе Шымкенте.

    Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком в частной организации.

    В 2007 году работал специалистом отдела кредитования МСБ в банке второго уровня.

    2007-2008 гг. — менеджер департамента размещения инвестиций АО «Abadan Investments».

    В 2008-2013 гг. занимал разные должности в АО «Аграрная кредитная корпорация».

    2013-2014 гг. — главный менеджер, директор департамента казначейства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

    2018 г. — начальник службы внутреннего контроля АО «КазАгроГарант».

    С мая 2022 года по настоящее время являлся директором департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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