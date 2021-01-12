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    Берик Имашев прокомментировал итоги выборов депутатов маслихатов

    12 Января 2021, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание об итогах очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан и распределении депутатских мандатов маслихатов по итогам голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев отметил, что полномочия по установлению итогов выборов депутатов маслихатов принадлежат территориальным избирательным комиссиям. Соответствующая работа проведена территориальными избирательными комиссиями областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент по всем 216-ти маслихатам.

    «Впервые депутаты маслихатов избирались по пропорциональной избирательной системе. Это является логичным продолжением конституционной реформы 2007 года и унифицирует подходы по формированию представительных органов на республиканском и местном уровнях», - отметил Берик Имашев.

    Согласно КЗ «О выборах в РК» очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом соответствующего филиала политической партии не позднее пяти дней со дня опубликования выборов.

    Сообщение об итогах выборов депутатов маслихатов публикуется в местных средствах массовой информации соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

    Напомним, председатель территориальной избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова ранее сообщила, что в маслихат Нур-Султана также прошли три партии - «Народная партия Казахстана», партии «Nur Otan» и «Ак жол», а партия «Ауыл» прошла в маслихат Шымкента.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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