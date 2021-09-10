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    Берик Имашев назначен председателем ЦИК РК

    10 Сентября 2021, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    Имашев Берик Мажитович

    Родился 7 июня 1960 года в городе Алма-Ате.

    В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юрист.

    Кандидат юридических наук.

    1982 - 1992 гг. - стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района города Алма-Аты;

    1992 - 1993 гг. - начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

    1993 - 1994 гг. - первый заместитель прокурора города Алматы;

    1994 - 1995 гг. - заместитель председателя правления
    АБ «Казкоммерцбанк»;

    10.1995 - 09.1996 гг. - директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан;

    09.1996 - 04.1997 гг. - начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан;

    1997 -1998 гг. - директор юридической фирмы «Имашев и партнеры»;

    04.1998 - 10.1999 гг. - председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса - помощник Президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса;

    11.1999 - 12.2000 гг. - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астана;

    12.2000 - 11.2001 гг. - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (член Правительства);

    11.2001 - 07.2003 гг. - член коллегии адвокатов города Астана;

    09.2002 - 07.2003 гг. - Президент ЗАО «Нефтеконсалтинг»;

    06.2003 - 05.2005 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

    05.2005 - 10.2005 гг. - председатель Правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

    10.2005 - 01.2007 гг. - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    01.2007 - 02.2008 гг. - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан;

    02.2008 - 08.2008 гг. - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан;

    08.2008 - 01.2012 гг. - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

    01.2012 - 09.2016 гг. - Министр юстиции Республики Казахстан;

    Указом Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 13 сентября 2016 года № 327 назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акорда Назначения ЦИК Берик Имашев
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