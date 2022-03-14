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Происшествия, ЧС
БЕРИК АСЫЛОВ: ВОЙСКА ОДКБ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
14 Марта 2022, 10:33
Автор:
Малика Сафаргалиева
ОДКБ
Происшествия
Генпрокуратура
Мажилис
Силовые структуры
ЧП-2022
Алматинская трагедия
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