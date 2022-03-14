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    БЕРИК АСЫЛОВ: ВОЙСКА ОДКБ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

    14 Марта 2022, 10:33

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ОДКБ Происшествия Генпрокуратура Мажилис Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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