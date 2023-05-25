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    Берик Асылов обозначил главную задачу гособвинителя

    25 Мая 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов обозначил главную задачу гособвинителя. По его словам, гособвинитель не должен идти на поводу у следствия, в случае неподтверждения обвинения нельзя «за честь мундира» настаивать на обвинении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная роль гособвинителя – это обеспечение принципа неотвратимости наказания. Но сегодня я хочу акцентировать внимание участников форума именно на правозащитной роли гособвинителя. На том, чего больше всего ждут граждане. Гособвинитель не должен идти на поводу у следствия. Его основная задача – помочь суду разобраться: виновен или невиновен подсудимый. Если обвинение не подтверждается, нет объективных доказательств, не нужно из ложной солидарности со следствием или «за честь мундира» настаивать на обвинении. Не должно быть обвинительного уклона. Прокурор в суде обязан быть справедливым, объективным и беспристрастным», - обратился к прокурорам Берик Асылов.

    По словам Генерального прокурора, для этого он должен безупречно владеть материалами дела, грамотно вести допросы, умело донести до сторон и суда свою позицию, ясно и четко излагать свои мысли.

    «После представления гособвинителем доказательств, ни у одного участника процесса не должно оставаться сомнений в их объективности. Если прокурор будет грамотным и убедительным, ему будут доверять, жалоб и критики станет меньше», - добавил Берик Асылов.

    Отметим, что по протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных.

    В Генеральной прокуратуре проходит республиканский форум гособвинителей. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Верховного и Конституционного судов, Республиканской коллегии адвокатов, ученые-юристы и сотрудники региональных прокуратур.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура
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