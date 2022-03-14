Берик Асылов о январских событиях: Организаторы действовали с четким планом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассказал о ходе расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что граждане хотят знать, как объективно идет расследование. Эти страшные кадры наглядно показывают, что Казахстан впервые столкнулся с такой жестокостью. Теперь можно проанализировать и трезво оценить», - сказал Берик Асылов.

По его словам, митинги изначально носили мирный характер. С 1 января жители западных регионов требовали снизить цены на газ.

«Правительство удовлетворило это, но люди вышли на улицу в Алматы, Шымкенте и других регионах. В начале шествия были мирные, однако риск начал возрастать с каждым часом», - добавил Берик Асылов.

Генпрокурор рассказал, что 4-5 января в 11 регионах началась стадия насилия. Организаторы действовали с четким планом. Все координировалось через WhatsАpp и Telegram. Часть групп начали разорять и грабить магазины. Другие вооруженные группы захватывали здания акиматов, КНБ, полицию, резиденцию Президента и так далее.