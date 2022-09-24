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    Березовая роща появилась в Президентском парке в Астане

    24 Сентября 2022, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 сентября, в рамках осеннего экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» и общегородского субботника в столичном Президентском парке появилась березовая роща, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Во время общегородского субботника на территории Президентского парка посадили около 400 деревьев. Из них ель сибирскую – 150, березу – 250.

    В мероприятии по посадке деревьев приняли участие депутаты маслихата города, представители акимата, члены Общественного совета столицы, духовно-религиозных объединений, сотрудники успенского собора, Совета ветеранов, Дворца мира и согласия, Дворца Независимости, военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», спортсмены, артисты и волонтеры.

    «Сегодня мы приняли участие в субботнике, в посадке деревьев, 400 деревьев мы посадили в парке у Дворца мира и согласия, организаторами данного мероприятия выступили городской акимат и районный акиматы. Уже второй год подряд мы принимаем участие в озеленении нашего города», - поделилась мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, вице-президент городской федерации и директор школы гимнастики Анна Алябьева.

    Также во всех районах города, проведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,8 млн кв. м, произведена посадка порядка тысячи деревьев. Собрано и вывезено на столичный полигон почти 460 тонн отходов.

    Субботник направлен на подготовку к зимнему периоду и проведению работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. Основным посылом является привлечение внимания общественности к важности формирования экологической культуры и сохранения природы.

    В субботнике активное участие приняли свыше 27 тыс. человек, среди которых районные акиматы, коммунальные предприятия, жители, студенты, волонтеры, экоактивисты, коллективы КСК и ОСИ и сотрудники государственных учреждений, а также почти 2,5 тыс. предприятий и организаций.

    В рамках экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» пройдут 4 коммунальных субботника, каждую субботу до 15 октября и планируется высадить более 10 тыс. зеленых насаждений.

    фото сайт акимата г. Астана

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Экология Общество
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