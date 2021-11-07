Беременным рекомендовали вакцинироваться в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В связи с большим риском заражения коронавирусной инфекцией беременным женщинам рекомендовано делать вакцину от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Заведующая отделением акушерства и гинекологии факультета медицинских наук Сивасского республиканского университета доктор, доцент Нилюфер Тугут заявила, что согласно данным министерства здравоохранения Турции, по сравнению с периодом до пандемии в 2020 году смертность беременных увеличилась на 52 %. В текущем году этот показатель также остается неутешительным и составляет около 50%. По статистике, 99 % заразившихся беременных женщин не были вакцинированы вообще.

«Беременность обычно подавляет иммунитет и создает дополнительную нагрузку на респираторную и сердечную системы организма. Следовательно, заражение вирусом во время беременности увеличивается. Поэтому будущим мамам необходимо обезопасить себя современной вакцинацией, ношением медицинских масок, а также соблюдением общих правил гигиены и социальной дистанции», - добавила она.

«Своевременная вакцинация беременных снижает риск преждевременных родов, неплановой госпитализации, и соответственно, заражения коронавирусом», - подчеркнула Н. Тугут.

По ее словам, лучший способ защитить здоровье как женщин, так и младенцев - это вакцинироваться. Результаты испытаний вакцины от COVID-19 на животных и в последующем на людях показывают, что вредных воздействий на беременных женщин и сам плод нет. «Напротив, вакцинация в период беременности снижает риск заражения. Есть много исследований, показывающих, что антитела, образующиеся после вакцинации у матери, переходят к ребенку через плаценту и защищают новорожденного даже в послеродовой период», - отметила Н. Тугут, призвав вакцинироваться будущих мам.



