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    Беременную женщину с двумя детьми спасли из пожара жамбылские полицейские

    14 Февраля 2023, 17:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские спасли из горящего дома в Жамбылской области беременную женщину и двоих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    14 февраля в поселке Интернациональный при проведении обследования улично-дорожной сети госавтоинспекторы группы дорожно-технической инспекции ОАП Меркенского РОП Данияр Тналиев и Нурдаулет Нургали увидели густой дым из окна одного из домов по улице Кокжек.

    Подъехав ближе, полицейские обнаружили, что частный дом полностью объят дымом и пламенем. Ни секунды не задумываясь об опасности, сотрудники Меркенского РОП бросились к дому, крикнув прохожим, чтобы они вызвали пожарных и бригаду скорой медицинской помощи.

    «Когда мы с напарником подбежали к дому, то услышали женский голос и детский плач. Нам некогда было медлить и оценивать риски, счет шел на секунды. Мы сломали окно, и я стал пробираться сквозь густой дым. Ничего не было видно, я просто шел на детский крик», - поделился Данияр Тналиев.

    В считанные минуты двум отважным полицейским удалось вынести из горящего дома и спасти беременную женщину с двумя маленькими детьми. До приезда скорой помощи они следили за состоянием их здоровья и были готовы в любую минуту провести необходимые спасательные мероприятия.

    Прибывшие вскоре пожарные ликвидировали пламя. Семью передали врачам для проведения осмотра. Сами же полицейские продолжили нести службу в штатном режиме.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Происшествия Видео Пожар Спасение
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