Береговая охрана Италии сталкивается с ростом числа мигрантов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Итальянская береговая охрана заявила в среду, что с начала недели спасла почти более тысячи мигрантов и беженцев с лодок, терпящих бедствие в Ионическом море, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным местных СМИ, улучшение погодных условий вызвало новую волну попыток со стороны мигрантов незаконно пересечь морские границы Италии.

Во вторник вечером суда береговой охраны и финансовой полиции Италии спасли около 130 граждан Пакистана, находившихся на борту небольшого рыболовецкого судна, терпевшего бедствие в 117 морских милях от города Кротоне провинции Калабрия.

Сообщается, что группа мигрантов отправилась из Ливии.

Этот случай произошел после того, как патрульный катер береговой охраны спас во вторник 46 человек из Ирака, Ирана и Афганистана на парусной лодке, терпящей бедствие у берегов Кротоне, включая двух детей, которым потребовалась немедленная медицинская помощь. В данное время обе группы были высажены в Кротоне.

Ранее в понедельник вечером два патрульных катера береговой охраны Италии при поддержке судна Frontex (европейское агентство) спасли около 590 человек с рыболовецкого судна. Спасенные впоследствии были переведены на судно береговой охраны Diciotti, которое затем отправилось спасать еще 650 человек с другого рыболовецкого судна при поддержке военно-морского подразделения Frontex, находившегося в этом районе.

В среду в сицилийском порту Мессина было высажено 200 человек, а в Реджо-ди-Калабрия - 500.