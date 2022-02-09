Берегоукрепительные работы ведутся в городе Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Во избежание подтопления жилых домов в весенний период и интенсивного размыва участков берега реки Иртыш на острове «Бейбітшілік аралы», поселках Мирный, Восточный, в районе Пристань, а также для устранения угрозы от затопления водозабора «Смычка» на данный момент реализуется проект берегоукрепления реки Иртыш в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В возможную зону подтопления на острове «Бейбітшілік аралы» попадают 32 дома и 134 жителя, в поселке Мирный 30 домов и 150 жителей, в поселке Восточный 112 домов и 342 жителя, в районе Пристань 80 домов и 400 человек населения. Всего на территории города Семея имеется 15 паводкоопасных участков, в которых подтоплению могут быть подвержены 631 жилой дом с населением 2 364 человека», - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

Общая протяженность участков берегоукрепления составляет 2566,0 метров.

Реализация данного проекта предусмотрена в рамках Дорожной карты занятости 2021 года. Проектом также предусматривается укладка бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега шириной девять метров и бровки верхней части шириной один метр. При планировке откосов максимально сохранена существующая линия берега. Вертикальная планировка выполнена с учетом рельефа участка. Тем временем местными исполнительными органами вывезено 21 174 м3 снега.

«На паводковый период 2022 года определены силы и средства УЧС г. Семея и МИО. 40 человек личного состава УЧС г. Семея, восемь единиц техники, две единицы плавательных средств, 25 мотопомп. Со стороны местных исполнительных органов 15 мотопомп, 70 человек личного состава, 104 единицы техники (в том числе 20 автобусов). 40 мотопомп, пять плавательных средств», - отметил Алексей Штыкель.







